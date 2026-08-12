Estudios con piscina en venta en Turquía

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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Estudio 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
que se ubicará en Alt nta, una de las zonas más atractivas de Antalya.Información de ubicaci…
$191,798
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Estudio 1 habitación en Yeniyol Caddesi, Turquía
Estudio 1 habitación
Yeniyol Caddesi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
🏡 Apartamentos inteligentes en Küçükçekmece – sin pago, facilidad de instalación- listos Par…
$135,000
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TekceTekce
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