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Estudios en venta en Alanya, Turquía

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10 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 3, , 50m2, 65.000 €Bienvenidos a la mezcla definit…
$74,794
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Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 4, , 35m2, 57.000 €Bienvenido a su casa de ensueño…
$65,589
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Estudio 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Estudio 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 6, , 40m2, 53.000 €Entra en un mundo de elegancia …
$60,986
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DD CO DEDD CO DE
Estudio 1 habitación en Mahmutlar, Turquía
Estudio 1 habitación
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
PrecioUbicación, Studio
$59,836
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Estudio 1 habitación en Kestel, Turquía
Estudio 1 habitación
Kestel, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Lista de preciosApartamento, StudioFloor: 4, , 45m2, 77.000 €Entra en un mundo de elegancia …
$88,603
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando una ubi…
$48,097
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/9
$94,998
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto Alanya en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando …
$48,251
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Estudio 1 habitación en Alanya, Turquía
Estudio 1 habitación
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite estará ubicada en Alanya. Una de las ciudades más grand…
$48,545
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Estudio 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/4
Vendemos un acogedor apartamento en el centro de Alanya, a 300 metros de la playa de Cleopat…
$133,758
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