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Estudios del mar en venta en Turquía

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Región del Mediterráneo
26
Antalya
13
Marmara Region
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Estambul
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8 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto Alanya en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando …
$48,251
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DD CO DEDD CO DE
Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando una ubi…
$48,097
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 8
$41,719
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 13
Комплексостоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до мо моря Турция, МерсинОкончание строительст…
$38,405
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Estudio 1 habitación en Elvanli, Turquía
Estudio 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 pl…
$42,931
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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