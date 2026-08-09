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Estudios en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Erdemli
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Akdeniz
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12 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
$42,323
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Moderno complejo residencial que consta de un bloque de 10 plantas a 350 metros en la zona d…
$44,562
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/8
Estudio en el complejo Ilkem Rio 1 SPAOfrecemos a la venta un estudio en la 4a planta del nu…
$46,077
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Mezitli, Turquía
Estudio 1 habitación
Mezitli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Nuevo complejo residencial de lujo, situado en Tomuk/Mersin, a 550 metros de una hermosa pla…
$48,912
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/11
Ingresos pasivos en Turquía! Apartamento de 1 dormitorio en Mersin por $36,900K💰 10% anual c…
$43,236
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 7/10
Estudio en el complejo Sun Maria BeachLos vídeos de los apartamentos están disponibles bajo …
$41,351
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 13
Комплексостоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до мо моря Турция, МерсинОкончание строительст…
$38,405
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Estudio 1 habitación en Elvanli, Turquía
Estudio 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 pl…
$42,931
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Estudio en Región del Mediterráneo, Turquía
Estudio
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/9
Состоит из 2 блоков по 0 (входной этаж) + 8 этажей. Всего 512 квартир, построенных на зем…
$43,822
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 8
$41,719
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 5
Super-price from 32,000 € The price below the general level in the Mersin market, do! ⠀ r…
$35,218
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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