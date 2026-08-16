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Casas del mar en Venta en Mugla, Turquía

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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Piso 1/3
Villas independientes y amuebladas a poca distancia de diversos servicios Situadas en el cen…
$3,72M
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Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Lujoso Yalı con muelle privado en Fethiye Knight Island El yalí frente al mar se encuentra e…
$2,55M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Número de plantas 2
Amplias villas independientes con vistas al mar y a la naturaleza en Bodrum, Turquía Las vil…
$1,85M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$827,068
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 1
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, uno de l…
$1,77M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Villas Independientes con Vistas Únicas al Mar y Espacios de Vida Modernos Villas modernas e…
$2,96M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
Villa con Gran Jardín y Piscina Privada, a Solo Minutos de la Playa y la Marina Esta villa e…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Chalets independientes con revestimiento de piedra y vistas al mar en Bodrum Las villas en v…
$1,65M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 335 m²
Villas en un Complejo con Amplias Amenidades en Yalıkavak, Bodrum Las villas se encuentran e…
$2,85M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Villas Independientes con Vista al Mar y Piscina Privada en Bodrum Yalıkavak Estas elegantes…
$1,80M
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Villa 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 670 m²
Piso 1/3
Casa unifamiliar con sistema Smart Home y piscina privada en Bodrum Türkbükü Türkbükü ha sid…
$3,07M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas modernas aptas para inversión en Fethiye Ölüdeniz Las propiedades de inversión en Ölü…
$807,403
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Casa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con sistema de casa inteligente y frente al mar en Bodrum Gümüşlük Güm…
$3,01M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa Independiente con Vistas al Mar y al Puerto Deportivo en Yalıkavak Bodrum La casa unifa…
$2,91M
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Villa 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
Villas independientes de diseño exclusivo con vistas al puerto deportivo en Bodrum Las villa…
$3,69M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Villas Dúplex Independientes con Grandes Espacios de Uso y Piscinas Privadas en Bodrum Türkb…
$1,71M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscinas privadas y hermosas vistas en Yahşi Bodrum Las villas ind…
$2,25M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Bodrum Konacık Villas independient…
$1,92M
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Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$653,236
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Beneficios del proyecto:Piscina privada Playa privada Vista al mar Piscinas comunes con tobo…
$730,519
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Villa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villas de Lujo con Piscina en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Gündoğan Gündoğan, al …
$1,41M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 501 m²
Número de plantas 3
Casas Listas para Mudarse con Vistas al Mar y al Puerto Deportivo en Yalıkavak Las casas uni…
$3,80M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villas de Lujo con Piscina en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Gündoğan Gündoğan, al …
$1,76M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$991,324
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Piso 2/2
Villas Independientes con Piscina Privada y Vistas al Mar en Bodrum Las villas están situada…
$2,63M
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Casa grande 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Número de plantas 1
Villas independientes con vistas al mar, amplios jardines y piscinas en Bodrum Las villas es…
$2,11M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Mar, Piscinas Privadas y Jardines en Bodrum, Turquía Estas casas con vis…
$801,619
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Tipos de propiedades en Mugla

villas
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

con Garaje
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