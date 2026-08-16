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Casas en la montaña en Venta en Mugla, Turquía

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Bodrum
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Fethiye
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Milas
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Marmaris
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49 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
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INEST HOMES
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Casa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Lujoso Yalı con muelle privado en Fethiye Knight Island El yalí frente al mar se encuentra e…
$2,55M
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
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INEST HOMES
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$360,902
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Casas unifamiliares cubiertas de piedra en Bodrum Kadıkalesi en un entorno tranquilo. Las ca…
$565,645
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$670,908
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Piso 1/3
Villas amuebladas y bien equipadas en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es muy apreciada por sus bahí…
$805,074
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Jardín y Piscina Privada en Ölüdeniz, Fethiye La villa está situada …
$544,824
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Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/3
Piso Dúplex de 4 Dormitorios en Complejo en el Centro de Fethiye Fethiye es uno de los centr…
$218,605
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Casa 8 habitaciones en Fethiye, Turquía
Casa 8 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 274 m²
Número de plantas 2
Inversión Casa de Campo en el Corazón de la Naturaleza en Kayaköy, Fethiye Kayaköy es una tr…
$2,61M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con amplio jardín y tecnología de domótica en Fethiye Fethiye ha sido un…
$1,34M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Luxury 3+1 villas in a protected area of ​​the Bodrum PeninsulaIn the heart of the picturesq…
$900,000
VAT
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios Cerca de los Servicios en Fethiye Akarca Estas encant…
$1,08M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 303 m²
Número de plantas 2
Villas con Parcelas Amplias y Piscinas Privadas en el Tranquilo Gümüşlük, Bodrum Situadas en…
$901,099
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Amplias villas de 3 dormitorios con jardín privado en Muğla Seydikemer es un distrito de la …
$359,746
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/3
Apartamentos dúplex de 3 habitaciones a 500 m de la playa en Fethiye Çalış Estos apartamento…
$377,097
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en una Comunidad Cerrada en Fethiye Kız…
$512,645
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con 5 Dormitorios, Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye e…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo de 4 Dormitorios Cerca de la Playa en Fethiye Fethiye es uno de los distritos …
$1,09M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Vivir por el agua es un sueño que puede convertirse en una realidad.En el centro de Fethiye,…
$550,000
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Villa Dúplex de 3 Dormitorios con Vistas a la Naturaleza en Yeşilüzümlü, Fethiye La villa es…
$314,633
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$801,619
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo de 3 Habitaciones a 700 M del Mar en Fethiye Fethiye es un prestigioso …
$349,335
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villas de Piedra Kayaköy en Fethiye con Patrimonio Histórico Kayaköy es un tranquilo asentam…
$1,33M
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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INEST HOMES
Idiomas hablados
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Servicios Sociales en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es un asentamiento po…
$1,76M
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Tipos de propiedades en Mugla

villas
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

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