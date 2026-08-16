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Apartamentos del mar en venta en Mugla, Turquía

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Marmaris
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46 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Apartamento 5 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,99M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Amplios apartamentos con playa privada y vistas únicas al mar en Bodrum Küçükbük Los apartam…
$635,663
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$838,632
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Apartamentos elegantes con vistas al mar en un complejo con piscina en Bodrum Los apartament…
$300,495
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Apartamento 4 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,62M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 2/2
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo Cerca del Puerto Deportivo de Yalıkavak Bodrum …
$1,15M
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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,420
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/3
Venta 🏠Propiedad exclusiva gestionada por Swissôtel en GündoganEn la prestigiosa zona coster…
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento en el Centro Bodrum con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y el castillo de…
$480,000
VAT
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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INEST HOMES
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 2/3
Amplios apartamentos con playa privada y vistas únicas al mar en Bodrum Küçükbük Los apartam…
$1,33M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo Frente al Mar en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Los apartament…
$1,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con Vistas a La Ciudad y al Mar en un Proyecto con Piscina en Bodrum Konacık Es…
$271,601
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$803,689
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con Vistas a La Ciudad y al Mar en un Proyecto con Piscina en Bodrum Konacık Es…
$349,335
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
Apartamentos frente al mar con acceso privado a la playa en Bodrum Estos apartamentos se enc…
$818,016
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo Frente al Mar en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Los apartament…
$1,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$703,665
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Apartamento 3 habitaciones en Dorttepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dorttepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/2
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Lago en un Complejo Cerca del Aeropuerto en Bodrum…
$124,928
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 1/2
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo Cerca del Puerto Deportivo de Yalıkavak Bodrum …
$1,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar en Bodrum Akyarlar con Jardín Privado Los apartamentos en ven…
$475,419
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Propiedades frente a la playa con vistas al mar y playa privada en Yalıkavak Bodrum. Las pro…
$750,723
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Apartamento 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Gümüşlük, Bodrum Los…
$801,619
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$820,943
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Ático Ático 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Apartamento con vista única y terraza cerca de la playa en Bodrum Turgutreis El apartamento …
$500,868
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Número de plantas 1
Apartamentos con sistema de hogar inteligente en Bodrum Gündoğan Los apartamentos en venta s…
$2,60M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Pisos con Sistema Smart Home en Complejo con Piscina Comunitaria en Bodrum Bardakçı Los piso…
$519,375
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/3
Apartamento de inversión cerca de Güllük Marina en Milas Muğla. El elegante apartamento está…
$183,585
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Tipos de propiedades en Mugla

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

con Jardín
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