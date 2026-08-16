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Apartamentos del lago en venta en Mugla, Turquía

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Bodrum
8
Milas
64
Fethiye
24
Marmaris
8
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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Eskiçeşme, Bodrum, Mugla, Turquía
$189,332
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Apartamento 5 habitaciones en Kuyucak Mevkii, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kuyucak Mevkii, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$996,445
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Tipos de propiedades en Mugla

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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