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Áticos con piscina en Venta Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Provincia de Mersin
3
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34 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Lo que obtienes: Amplio ático 2+1 con una superficie total de 120 m2, situado en la 10a plan…
$145,939
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Áticos a poca distancia de Cleopatra Beach, …
$488,427
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 7
Lo que tienes: Presentamos un amplio apartamento 3+1 con una cocina independiente con una su…
$237,846
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
Situado a solo 120 metros del mar, este moderno dúplex en Tosmur ofrece 2 dormitorios, 2 bañ…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que consigues: Áticos en un complejo de baja altura cerc…
$391,663
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 4
Lo que obtienes: Amplia disposición ático de dos niveles 2+1 con una superficie total de 127…
$138,501
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: 2+1 dúplex apartamento con una superficie de 128 m2 se encuentra en e…
$212,388
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 11
Lo que tienes: Apartamento de dos niveles 2+1 con una superficie de más de 100 m2, totalment…
$184,312
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5
Para la ciudadanía Lo que obtienes: Espacioso ático de dos niveles 3+1 con una superficie t…
$480,591
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
$292,595
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 9
Lo que tienes: Consigue un ático de elite 2+1 en un prestigioso complejo en el corazón de Al…
$553,434
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1/18
Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo residencial con infraestructura hot…
$346,836
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
$471,955
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 4/5
Le presentamos un lujoso apartamento 2+1 de dos niveles con impresionantes vistas al mar, ub…
$289,640
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este hermoso apartamento dúplex está situado en la zona Cleopatra de Alanya. Situado a solo …
$345,052
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Situado a sólo 300 metros de la playa, este dúplex de 2 dormitorios totalmente amueblado ofr…
$380,122
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este elegante apartamento dúplex se encuentra en un complejo bien mantenido a sólo 300 metro…
$320,728
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
$520,907
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
$449,210
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 12/12
Este exquisito ático se encuentra en el animado distrito de Mahmutlar de Alanya, una zona co…
$1,11M
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Situado a solo 325 metros del mar, este elegante apartamento dúplex ofrece un moderno espaci…
$409,407
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Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este moderno apartamento dúplex de 2 dormitorios se encuentra en la vibrante zona Cleopatra …
$500,386
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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