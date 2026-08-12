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Áticos en la montaña en Venta Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Provincia de Mersin
3
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Número de plantas 4
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Piso 3/3
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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$352,300
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Ático Ático 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
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Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
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$141,899
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Área 175 m²
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Pisos de Nueva Construcción en un Complejo con Ricas Instalaciones en Alanya El proyecto est…
$471,193
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
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Dormitorios 2
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Área 105 m²
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Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$331,957
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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