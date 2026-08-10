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Inversiones Inmobiliarias en Estambul, Turquía

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8 propiedades total found
De inversiones 72 m² en Sisli, Turquía
De inversiones 72 m²
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
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De inversiones 280 m² en Fatih, Turquía
De inversiones 280 m²
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Área 280 m²
Apartamentos y locales comerciales están a la venta - el proyecto de producción consta de 4 …
$224,249
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De inversiones 150 m² en Bahcelievler, Turquía
De inversiones 150 m²
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 9
$950,000
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TekceTekce
De inversiones 170 m² en Kadikoy, Turquía
De inversiones 170 m²
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 9/30
%55 -70 DOWN PAYMENT+50 MONTHS FIXED INSTALLMENT PLAN BY TL Invest in the Heart of Istanb…
$421,341
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De inversiones en Beyoglu, Turquía
De inversiones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846,240
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De inversiones 70 m² en Buyukcekmece, Turquía
De inversiones 70 m²
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
LOCALACIÓN. 200 metros de la Universidad de Beykent. 100 metros del centro comercial Perlavi…
$155,000
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De inversiones 195 m² en Fatih, Turquía
De inversiones 195 m²
Fatih, Turquía
Área 195 m²
El proyecto tiene ventajas excepcionales, un plus importante es la ubicación. El proyecto es…
$254,459
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De inversiones 108 m² en Buyukcekmece, Turquía
De inversiones 108 m²
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Piso 4
BEST OPPORTUNITY FOR INVESTMENT WITH A HIGH INCOME BY USD💰 📍BEYLIKDÜZÜ / BEYKENT LOCAT…
$249,000
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