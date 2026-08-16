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Locales comerciales en venta en Eyupsultan, Turquía

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 6 868 m² en Eyupsultan, Turquía
Propiedad comercial 6 868 m²
Eyupsultan, Turquía
Área 6 868 m²
Número de plantas 5
Propiedad comercial dentro de un proyecto en la calle principal de Estambul La propiedad com…
$45,05M
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Tienda 550 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 550 m²
Eyupsultan, Turquía
Área 550 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$600,347
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Tienda 1 200 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 1 200 m²
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$1,20M
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