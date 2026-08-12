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Oficinas en Venta en Estambul, Turquía

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11 propiedades total found
Oficina 95 m² en Süreyya Opera, Turquía
Oficina 95 m²
Süreyya Opera, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1
$12,09M
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Oficina 85 m² en Sariyer, Turquía
Oficina 85 m²
Sariyer, Turquía
Área 85 m²
Número de plantas 65
Amplias oficinas cerca de la autopista TEM en İstanbul Sarıyer Sarıyer, uno de los distritos…
$725,104
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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 9
Propiedades Comerciales de Inversión Cerca del Metro en Ataşehir, Estambul Las propiedades c…
$267,873
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TekceTekce
Oficina 377 m² en Sisli, Turquía
Oficina 377 m²
Sisli, Turquía
Área 377 m²
Tiendas llave en mano adecuadas para la inversión en Şişli Estambul El proyecto está ubicado…
$2,30M
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Oficina 478 m² en Maltepe, Turquía
Oficina 478 m²
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 478 m²
Número de plantas 29
Oficinas Premium con Opción de Garantía de Alquiler Cerca de la Carretera Principal en Malte…
$1,85M
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Oficina 107 m² en Esenyurt, Turquía
Oficina 107 m²
Esenyurt, Turquía
Área 107 m²
Número de plantas 35
Oficinas con vista al mar en venta en Estambul Esenyurt Las oficinas en venta están ubicadas…
$234,389
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Oficina 140 m² en 306, Turquía
Oficina 140 m²
306, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 4
$36,04M
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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 14
Locales Comerciales de Alto Rendimiento en una Ubicación Privilegiada en Estambul Ataşehir E…
$277,380
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Oficina en Fatih, Turquía
Oficina
Fatih, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
The project offers high quality office premises, built taking into account comfort and effic…
$210,713
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Oficina en Beyoglu, Turquía
Oficina
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967,425
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view en Maltepe, Turquía
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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