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Oficinas en Venta en Golbasi, Turquía

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bienes raíces comerciales
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Oficina 50 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 50 m²
Golbasi, Turquía
Área 50 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$133,198
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Oficina 55 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 55 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$198,060
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Oficina 96 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 96 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$193,427
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