  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eskişehir
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Eskisehir, Turquía

4 propiedades total found
Oficina 160 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 160 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
$6,96M
Oficina 75 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 75 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
$5,22M
Oficina 60 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 60 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
$2,63M
Oficina 125 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 125 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 3
$4,58M
