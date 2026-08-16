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Oficinas en Venta en Central Anatolia Region, Turquía

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7 propiedades total found
Oficina 96 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 96 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$193,977
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Oficina 160 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 160 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
$6,98M
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Oficina 125 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 125 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 3
$4,59M
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Oficina 60 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 60 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
$2,64M
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Oficina 75 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 75 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
$5,23M
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Oficina 55 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 55 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$198,959
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TekceTekce
Oficina 50 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 50 m²
Golbasi, Turquía
Área 50 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$133,936
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