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Oficinas en Venta en Yalova Merkez, Turquía

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7 propiedades total found
Oficina 63 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 63 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1/6
Tiendas en venta en el barrio de Gaziosmanpaşa en Yalova, frente a la carretera de Estambul …
$82,058
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Oficina 71 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 71 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 71 m²
Piso 1/4
Oficinas y Tiendas Dentro de un Complejo Cerca de Instituciones Gubernamentales en Yalova Ya…
$115,575
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Oficina 102 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 102 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 102 m²
Piso 2/4
Oficinas y Tiendas Dentro de un Complejo Cerca de Instituciones Gubernamentales en Yalova Ya…
$143,053
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TekceTekce
Oficina 135 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 135 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 135 m²
Piso 2/4
Propiedades Comerciales en Venta en Yalova, Cerca de Todas las Comodidades Necesarias Respal…
$157,626
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Oficina 22 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 22 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 22 m²
Piso 1/6
Tiendas en venta en el barrio de Gaziosmanpaşa en Yalova, frente a la carretera de Estambul …
$47,173
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Oficina 41 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 41 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 41 m²
Piso 1/5
Tiendas Frente a la Autopista de Istanbul en Yalova Gaziosmanpaşa Yalova es una ciudad turís…
$78,813
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Oficina 39 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 39 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/4
Oficinas y Tiendas Dentro de un Complejo Cerca de Instituciones Gubernamentales en Yalova Ya…
$86,867
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