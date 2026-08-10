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Áticos en la montaña en Venta Antalya, Turquía

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24
Muratpasa
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Aksu
13
Konyaalti
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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TekceTekce
Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Dormitorios 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
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Alanya, Turquía
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🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
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Muratpasa, Turquía
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Número de plantas 5
Apartamentos Chic en venta en un complejo social con servicios en Alanya Oba Los apartament…
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Área 113 m²
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$412,758
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Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
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Área 140 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Áticos a poca distancia de Cleopatra Beach, …
$488,427
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Ático Ático 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 325 m²
Piso 1/2
Apartamento Dúplex en Venta en una Ubicación Privilegiada en Antalya Konyaaltı Situado en un…
$463,456
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Ático Ático 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Apartamentos con estilo en una ubicación céntrica en Alanya Mahmutlar Mahmutlar es un área d…
$478,158
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 165 m²
Piso 4/4
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$341,293
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
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