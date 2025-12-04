Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con Jardín en Venta Antalya, Turquía

Alanya
24
Muratpasa
325
Aksu
11
Konyaalti
29
15 propiedades total found
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este elegante apartamento dúplex se encuentra en un complejo bien mantenido a sólo 300 metro…
$320,728
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
$449,210
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Situado a sólo 300 metros de la playa, este dúplex de 2 dormitorios totalmente amueblado ofr…
$380,122
Dejar una solicitud
OneOne
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en una residencia bien mantenida a sol…
$368,809
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este moderno apartamento dúplex de 2 dormitorios se encuentra en la vibrante zona Cleopatra …
$500,386
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Situado a solo 325 metros del mar, este elegante apartamento dúplex ofrece un moderno espaci…
$409,407
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este hermoso apartamento dúplex está situado en la zona Cleopatra de Alanya. Situado a solo …
$345,052
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Dejar una solicitud
AuraAura
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
$471,955
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/6
Este elegante ático amueblado de 160 m2 está situado en el sexto piso en el popular barrio d…
$449,210
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
$520,907
Dejar una solicitud
Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 12/12
Este exquisito ático se encuentra en el animado distrito de Mahmutlar de Alanya, una zona co…
$1,11M
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
Our project, just a few steps away from the world-famous Cleopatra beach, is with you and it…
$403,117
Dejar una solicitud

