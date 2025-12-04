Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con Terraza en Venta Antalya, Turquía

Alanya
24
Muratpasa
325
Aksu
11
Konyaalti
29
14 propiedades total found
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este elegante apartamento dúplex se encuentra en un complejo bien mantenido a sólo 300 metro…
$320,728
Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
$449,210
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Situado a sólo 300 metros de la playa, este dúplex de 2 dormitorios totalmente amueblado ofr…
$380,122
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en una residencia bien mantenida a sol…
$368,809
Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este moderno apartamento dúplex de 2 dormitorios se encuentra en la vibrante zona Cleopatra …
$500,386
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este hermoso apartamento dúplex está situado en la zona Cleopatra de Alanya. Situado a solo …
$345,052
Ático 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
KONAK RESORT, CUARTALES MUY HERMOSOS dublex garden, 3 + 1, 350 micrómetros, del baño, totalm…
$379,374
Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 6
Tipo de bienes inmuebles: apartamento dúplex. Categoría: secundaria. Ubicación: Alanya, dist…
$130,071
Ático 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 2
Type of real estate: duplex apartment. Category: new. Location: Alanya, Terras district. Sta…
$118,148
Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Tipo de objeto: Apartamento ( Dupoeks Garlen ) Categoría: secundaria. Ubicación: Alanya, dis…
$148,498
Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 4/5
Le presentamos un lujoso apartamento 2+1 de dos niveles con impresionantes vistas al mar, ub…
$289,640
Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 12/12
Este exquisito ático se encuentra en el animado distrito de Mahmutlar de Alanya, una zona co…
$1,11M
Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
