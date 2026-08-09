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Villas del mar en venta en Aegean Region, Turquía

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Bodrum
6
Mugla
265
Fethiye
44
Izmir
33
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84 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$993,096
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Villa 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 910 m²
Número de plantas 2
Casa con vistas al mar e instalaciones de lujo en Bodrum Yalıkavak La casa en venta se encue…
$8,42M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa Independiente Cerca de la Playa en Çeşme, Esmirna La villa se encuentra en la zona de …
$2,32M
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Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$802,338
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscinas privadas y hermosas vistas en Yahşi Bodrum Las villas ind…
$2,25M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 1/2
Villas independientes con sistemas inteligentes para el hogar en Bodrum, Gündoğan. Villas en…
$9,03M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa con vistas al mar y al distrito de Yalykavakuna parcela aislada de 1.870 m2 con olivos…
$1,000,000
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Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,14M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 460 m²
Número de plantas 3
Villa en Obra con Vistas al Mar y Marina en Bodrum Yalıkavak Esta villa independiente se enc…
$2,76M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 468 m²
Villas en un Complejo con Amplias Amenidades en Yalıkavak, Bodrum Las villas se encuentran e…
$3,99M
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Villas Independientes con Vistas Únicas al Mar y Espacios de Vida Modernos Villas modernas e…
$2,96M
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$870,200
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 570 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar y playa privada en Bodrum Gündoğan La región de Gündoğan se encuent…
$5,46M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Casas de 6 Dormitorios con Vistas al Mar y Amplias Zonas Ajardinadas en Bodrum Gümüşlük. Las…
$2,57M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1/2
Nueva Villa Independiente en Venta en Kuşadası Cerca de Servicios Diarios Ubicada cerca de l…
$381,515
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Bodrum Konacık Villas independient…
$1,92M
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Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Villas con Piscina Privada en un Complejo Seguro en Yalıkavak Bodrum Yalıkavak es una de las…
$2,90M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villas con vistas al mar y piscina en Bodrum, a poca distancia de la playa Las villas indepe…
$632,390
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con vistas al mar y piscina privada en Bodrum Las villas independient…
$988,471
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Villa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Piso 1
Villas con vistas panorámicas al mar y piscina privada en Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, uno de l…
$2,24M
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Villa 4 habitaciones en Gumusluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gumusluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa Amueblada con Vistas al Mar y Piscina Privada en Yalıkavak Bodrum La villa está ubicad…
$587,302
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villas de Lujo con Piscina en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Gündoğan Gündoğan, al …
$1,76M
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Villa 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Casas de 6 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Gölköy, Bodrum Gölköy, uno de los des…
$11,80M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$453,054
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Villas Independientes con Vista al Mar y Piscina Privada en Bodrum Yalıkavak Estas elegantes…
$1,80M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa Independiente con Vistas al Mar y al Puerto Deportivo en Yalıkavak Bodrum La casa unifa…
$2,91M
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villas independientes con vistas al mar y sistema de casa inteligente en Bodrum Yalıkavak La…
$2,85M
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Independientes con Piscinas y Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası …
$465,907
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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