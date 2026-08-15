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Villas en venta en Seydikemer, Turquía

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Villa 1 habitación en Seydikemer, Turquía
Villa 1 habitación
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 590 m²
Número de plantas 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
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Agencia
Homes Gayrimenkul
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Villa 5 habitaciones en Catak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Catak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 590 m²
Número de plantas 2
FETHİYE'NİN DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ YATIRIM VE YAŞAM PROJESİ Muğla Fethiye'nin eşsiz d…
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Agencia
Homes Gayrimenkul
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Número de plantas 3
Villa con Oportunidad de Inversión en Fase de Proyecto en Muğla Seydikemer Ubicado en el est…
$282,394
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