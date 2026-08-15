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Apartamentos con piscina en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
107
Los Alcazares
566
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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85 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con cocina amueblada, piscinas comunitarias, gran terraza en la azotea c…
$344,490
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta intermedia con terraza y piscina comunitaria en una exclusiva …
$331,870
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Apartamento 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/5
Elegante apartamento turístico con una hermosa terraza, piscinas al aire libre y aparcamient…
$265,555
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Encantador apartamento en la planta baja con una gran terraza cubierta, piscina y jardín pri…
$445,241
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Apartamento en Murcia, Španjolska
Apartamento
Murcia, Španjolska
Área 55 m²
Satia, una exclusiva promoción de obra nueva diseñada para quienes buscan una vivienda moder…
$191,811
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Apartamento en Murcia, Španjolska
Apartamento
Murcia, Španjolska
Área 55 m²
Satia, una exclusiva promoción de obra nueva diseñada para quienes buscan una vivienda moder…
$247,755
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2
Maravilloso apartamento en primera línea de playa con balcón privado, enclavado junto a la c…
$218,663
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 3/3
Fantástico ático frente a la playa con piscina comunitaria y vista al lago en una comunidad …
$577,318
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Apartamento en Churra, Španjolska
Apartamento
Churra, Španjolska
Área 147 m²
Gaudia, es un residencial que consta de dos fases con un total 196 viviendas de 1, 2, 3 y 4 …
$507,499
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Apartamento 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Increíble apartamento en planta baja con piscina comunitaria, gran terraza y gran jardín, ub…
$267,477
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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Ático Ático 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 1/2
Elegante dúplex en la última planta con terraza en la azotea, situado dentro de un complejo …
$276,704
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2/2
Ático increíble con terraza en la azotea, acceso a piscinas y vistas al mar situado cerca de…
$371,034
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2/3
Apartamento de lujo en planta media con gran terraza y pistas de pádel situado junto a un ca…
$240,645
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 1/2
Fantástico apartamento en la planta media con terraza privada y acceso a la piscina comunita…
$288,871
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 2/2
Ático brillante con una amplia terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y …
$430,100
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Apartamento en Murcia, Španjolska
Apartamento
Murcia, Španjolska
Área 65 m²
Satia, una exclusiva promoción de obra nueva diseñada para quienes buscan una vivienda moder…
$226,062
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Apartamento 3 habitaciones en Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1
Apartamento contemporáneo bien compuesto con espacio de vivienda abierto, espacios exteriore…
$227,076
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Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Gran apartamento en la planta media con terraza privada, preciosas vistas al mar y acceso a …
$393,967
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Ático Ático 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 4/4
Precioso ático de gran tamaño con una amplia terraza en la azotea, piscinas exteriores y apa…
$334,830
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Apartamento 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1
Moderno apartamento en planta media con piscina comunitaria y terraza situado cerca de la pl…
$252,803
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con una amplia terraza en la azotea, piscinas y vistas al mar en una zon…
$482,732
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/2
Elegante apartamento en la planta baja con terraza privada, acceso a la piscina y cocina mod…
$284,843
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Apartamento 5 habitaciones en Murcia, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1
Apartamento eficiente y nítido con espacio de vida abierto, una terraza exterior definida de…
$275,244
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Apartamento 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2
Increíble apartamento en la playa con su propio balcón, a pocos pasos de bares, restaurantes…
$281,662
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
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San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín privado y piscina comunitaria situado en una z…
$368,186
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Apartamento en Churra, Španjolska
Apartamento
Churra, Španjolska
Área 67 m²
Gaudia, es un residencial que consta de dos fases con un total 196 viviendas de 1, 2, 3 y 4 …
$306,554
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Ático Ático 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 2/2
Ático cautivador con cocina amueblada, piscinas tipo oasis, amplia terraza en la azotea con …
$322,377
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
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Apartamento 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1
Increíble apartamento de planta media con piscina comunitaria, gran terraza y gran jardín, u…
$236,614
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
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