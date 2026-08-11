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Apartamentos en venta en Mazarrón, Španjolska

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3 habitaciones
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32 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más atractivas de Cos…
$135,811
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
En el corazón de Puerto de Mazarron, a solo 3 minutos a pie de la playa, se ofrece un nuevo …
$207,936
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, a solo 200 metros de la playa Exc…
$247,966
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Ático Ático 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 1/1
Atractiva casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea y pistas de pádel situada…
$323,946
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Descubra un impresionante complejo residencial de 30 apartamentos con magníficas vistas a la…
$265,844
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Ví…
$146,944
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
En el corazón de Puerto de Mazarron, a solo 3 minutos a pie de la playa, se presenta este at…
$248,506
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Área 88 m²
Situado en el encantador pueblo de Mazarron, este complejo residencial ofrece una selección …
$344,849
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamentos de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, a solo 200 metros de la playa …
$207,484
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Ví…
$134,740
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Situado en el encantador entorno de Mazaraón, este complejo residencial ofrece una selección…
$132,922
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Apartamento 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 3
Moderno apartamento en planta baja con gran terraza, jardín y pistas de pádel situado junto …
$255,686
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Ví…
$132,538
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2/3
Apartamento de lujo en planta media con gran terraza y pistas de pádel situado junto a un ca…
$240,645
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos de nueva construcción en Puerto de Mazarrón, a solo 200 metros de la playa …
$247,966
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Situado en el encantador entorno de Maarron, este complejo residencial ofrece una selección …
$147,370
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Presentamos un impresionante proyecto residencial de 30 apartamentos con magníficas vistas d…
$255,441
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Situado en el encantador entorno de Mazaran, este complejo residencial ofrece una selección …
$121,363
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Apartamento 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Descubra este impresionante complejo residencial de 30 apartamentos con magníficas vistas de…
$272,779
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
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Área 64 m²
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$267,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea y pistas de pádel ubicado en un complejo de golf…
$311,219
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Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Situado en el encantador pueblo de Mazarron, estas exclusivas ofertas residenciales consiste…
$286,277
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Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
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Área 59 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Vía, Mazar…
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Mazarrón, Španjolska
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
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Dormitorios 2
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Área 83 m²
En el corazón de El Porto de Mazarron, a solo 3 minutos a pie de la playa, se presenta este …
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Apartamento 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
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Área 60 m²
Apartamentos de nueva construcción en Mazarrón Moderna promoción boutique en La Vía, Mazar…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Descubra este impresionante proyecto residencial de 30 apartamentos con magníficas vistas de…
$261,220
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Ático Ático 2 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
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Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 2
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Área 69 m²
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$207,484
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Apartamento 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Viviendas de nueva construcción a solo 150 metros de la playa en Puerto de MazarrónExclusivo…
$360,207
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