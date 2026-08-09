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Apartamentos en venta en Alhama de Murcia, Španjolska

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2 habitaciones
38
3 habitaciones
17
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55 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de montañas y parque…
$244,894
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de nueva construcción en Condado de Alhama Golf Resort Murcia Vida moderna en …
$242,336
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un acogedor valle rodeado de montañas y parques …
$261,107
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
APARTAMENTOS NUEVOS EN CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Nuevos apartamentos de d…
$262,484
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
Nuevos apartamentos en el campo para Golf Condado de AlhamaNuevo apartamento con dos dormito…
$257,753
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de montañas y parque…
$307,014
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 88 m²
Nuevos apartamentos en Condado de Alhama Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas y…
$258,674
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Ático Ático 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de nueva construcción en Condado de Alhama Golf Resort Murcia Vida moderna en …
$313,755
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Apartamento 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/4
Presentamos apartamentos en Alhama de Murcia. El apartamento está situado en un complejo res…
$252,460
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Upscale Living: Modern Apartments in Condado de Alhama Golf Resort Descubre el epítome de la…
$198,472
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo está situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de …
$243,956
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nuevos apartamentos en el complejo de golf Condado de Alhama en MurciaVida moderna en un pre…
$282,990
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Complejo resid…
$241,799
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
Situado en la prestigiosa zona de Los Guardianes, este exclusivo complejo residencial ofrece…
$262,287
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
El complejo residencial se encuentra en el soleado sureste de España, en un valle rodeado de…
$248,478
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Complejo resid…
$262,546
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de montañas y parque…
$307,014
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un acogedor valle rodeado de montañas y parques …
$232,550
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El complejo residencial se encuentra en el soleado sureste de España, en un valle rodeado de…
$232,550
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El complejo residencial se encuentra en el soleado sureste de España, en un valle rodeado de…
$223,448
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
APARTAMENTOS NUEVOS EN CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Nuevos apartamentos de dos dormi…
$262,484
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Complejo residencial d…
$262,546
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de montañas y parque…
$252,460
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
El complejo residencial se encuentra en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle…
$252,460
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Apartamento 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3/4
Presentamos apartamentos en Alhama de Murcia. Las principales características del apartament…
$223,448
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Ofrecemos una experiencia única ubicada en la encantadora ciudad de Altama de Murcia. Aquí e…
$255,987
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
El complejo está situado en el soleado sureste de España, en un pintoresco valle rodeado de …
$244,894
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Nuevos apartamentos en el complejo de golf Condado de Alhama en MurciaVida moderna en un pre…
$313,485
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Situado en el soleado sureste de España, en un encantador valle rodeado de montañas y parque…
$252,460
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Apartamento 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Nuevos apartamentos en Condado de Alhama Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas y…
$242,127
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