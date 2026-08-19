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Apartamentos en venta en Calasparra, Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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$370,293
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
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Calasparra, Španjolska
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$403,376
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