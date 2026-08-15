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Apartamentos del mar en venta en Región de Murcia, Španjolska

;
Murcia
107
Los Alcazares
566
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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42 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con cocina amueblada, piscinas comunitarias, gran terraza en la azotea c…
$344,490
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta intermedia con terraza y piscina comunitaria en una exclusiva …
$331,870
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$417,171
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 3/3
Fantástico ático frente a la playa con piscina comunitaria y vista al lago en una comunidad …
$577,318
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 2/2
Ático brillante con una amplia terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y …
$430,100
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Gran apartamento en la planta media con terraza privada, preciosas vistas al mar y acceso a …
$393,967
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Ático Ático 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 2/2
Ático cautivador con cocina amueblada, piscinas tipo oasis, amplia terraza en la azotea con …
$322,377
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$310,633
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
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Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$374,938
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/4
Un ático increíble con preciosas vistas al mar, balcón privado y piscina comunitaria en la t…
$244,203
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 3
Acogedor apartamento en la planta baja con terraza comunitaria en la azotea, piscina y aparc…
$279,030
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Apartamento 1 habitación en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamento frente a la playa en la planta baja con un hermoso jardín, terraza y aparcamient…
$433,927
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$409,733
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$462,602
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$479,217
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/3
Impresionante ático con gran terraza solarium, increíbles vistas al mar y piscina comunitari…
$345,299
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,943
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Apartamento 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 3 dormitorios con vistas laterales al mar . Apartamento de 3 dormitorios y 2 …
$255,661
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$342,476
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Apartamento 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$332,098
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$302,780
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$304,054
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/3
Increíble apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza, trastero y pl…
$338,590
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Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$265,336
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Apartamento 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1
Apartamento refinado de planta media con impresionantes vistas al mar, terraza privada y pis…
$309,026
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
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Apartamento 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento frente al mar con terraza, piscina y aparcamiento privado, ubicado…
$461,835
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$371,334
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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