Barrio residencial Manzanilla View

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A modern villa with panoramic sea views, contemporary design and open spaces that combine luxury and Mediterranean comfort.
Licence approved - ready to build.
Welcome to the unique villa designed for those seeking an elegant lifestyle by the sea. Located in a quiet residential area of Torreblanca de Sol (Fuengirola), this property offers a perfect combination of modern architecture, natural light and spectacular views of the Mediterranean.
The project has an approved building licence, allowing construction to begin immediately. In addition, the buyer has the possibility to customise finishes, layout and materials, creating a truly bespoke home.
Main features:
4 bedrooms (with option for 5)
4 bathrooms and 1 toilet
Spacious terraces and solarium with sea views
Private swimming pool and garden areas
Double garage
Fully equipped modern kitchen with Bosch or similar appliances
High-quality finishes: porcelain flooring, high-end aluminium carpentry, aerothermal energy
Estimated delivery time: 12 months from the start of construction.
An exceptional opportunity to build your contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.
Localización en el mapa
Fuengirola, Španjolska
Educación
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Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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