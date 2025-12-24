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Barrio residencial Aura Cabopino

Artola, Španjolska
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$4,72M
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ID: 39417
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 840196575
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Pueblo
    Artola

Sobre el complejo

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Welcome to a new era of exclusive living. Located in the prestigious enclave of Cabopino Golf, this development redefines luxury with timeless design, cutting-edge technology, and stunning surroundings. Inspired by Ibiza's golden years, this project captures the essence of elegance while embracing the vibrant Mediterranean lifestyle. Key Features: - Infinity pool with sea and golf course views - Private gym and home theater with state-of-the-art technology - Advanced home automation to control lighting, climate, and security - Direct access to the stunning fairways of Cabopino Golf Privileged Location: Just minutes from sandy beaches, gourmet restaurants, luxury boutiques, and Marbella's most iconic locations. Perfectly connected to: - Cabopino Marina (4 km) - Marbella Old Town (14 km) - Malaga Airport (40 km) Exclusive amenities: - Private terraces designed for relaxation and entertainment - Interiors that blend nature and modernity - 24/7 security with biometric access and perimeter surveillance

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Artola, Španjolska
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