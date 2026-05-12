Consulting VP Park SRL

Sobre la agencia

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Hemos sido una guía profesional para nuevos países durante más de 3 años. Proporcionamos un entorno seguro para alcanzar los objetivos mundiales de movilidad. Desarrollamos programas de reubicación únicos para la solicitud individual del cliente. El enfoque individual y la transparencia de la cooperación son nuestro credo.

Cada país/región cuenta con un equipo de expertos profesionales en bienes raíces, abogados, financieros, banqueros y notarios.

Hemos unido en una infraestructura global para ayudar a las personas a pasar cómodamente por el proceso de reubicación a diferentes países, y los negocios para expandir la geografía de su influencia y entrar en nuevos mercados.

Ofrecemos la selección de bienes raíces para pedido individual: venta, arrendamiento.

Valoración de la propiedad, apoyo legal y de migración.

Organización de la construcción bajo el orden: consulta preliminar sobre las reglas para realizar transacciones inmobiliarias y recomendaciones para elegir un terreno para la construcción, búsqueda de un terreno, soporte para la compra y venta / arrendamiento a largo plazo de un terreno, con fines de construcción, superficies, organización de servicios para diseñar documentos de proyecto y permisos de construcción, conexión del objeto a comunicaciones, encargo, diseño de paisajes, servicios de conserjería.