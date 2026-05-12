Consulting VP Park SRL

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Hemos sido una guía profesional para nuevos países durante más de 3 años. Proporcionamos un entorno seguro para alcanzar los objetivos mundiales de movilidad. Desarrollamos programas de reubicación únicos para la solicitud individual del cliente. El enfoque individual y la transparencia de la cooperación son nuestro credo.
Cada país/región cuenta con un equipo de expertos profesionales en bienes raíces, abogados, financieros, banqueros y notarios.
Hemos unido en una infraestructura global para ayudar a las personas a pasar cómodamente por el proceso de reubicación a diferentes países, y los negocios para expandir la geografía de su influencia y entrar en nuevos mercados.
Ofrecemos la selección de bienes raíces para pedido individual: venta, arrendamiento.
Valoración de la propiedad, apoyo legal y de migración.
Organización de la construcción bajo el orden: consulta preliminar sobre las reglas para realizar transacciones inmobiliarias y recomendaciones para elegir un terreno para la construcción, búsqueda de un terreno, soporte para la compra y venta / arrendamiento a largo plazo de un terreno, con fines de construcción, superficies, organización de servicios para diseñar documentos de proyecto y permisos de construcción, conexión del objeto a comunicaciones, encargo, diseño de paisajes, servicios de conserjería.
Cada uno de nosotros tiene nuestra propia geografía personal, lugares que están literalmente sintonizados con nuestra frecuencia. Esta es una de las herramientas disponibles de autoconocimiento, que ayudará a una persona a revelarse completamente sólo en un cierto punto de la Tierra.
El departamento de astrólogos profesionales calculará un mapa astrológico personal para usted y determinará la mejor ubicación para la vida, carrera y negocio. Destacará los detalles invisibles de eventos, intenciones ocultas y planes de otras personas en relación con usted, recomendar formas potencialmente exitosas para implementar tareas de la vida, basadas en su horóscopo personal. Más de 5.000 clientes son consultados regularmente antes de tomar importantes decisiones empresariales y personales.
¡Asegúrate de elegir un lugar para una nueva vida en la etapa de presentación! Con nosotros, la reubicación es mucho más fácil.