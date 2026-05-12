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Consulting VP Park SRL

Moldavia, Chisinau
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Agencia inmobiliaria
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Sobre la agencia

Dólar de billón Qatar, Qatar, Qatar, Kazajstán, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar

Hemos sido una guía profesional para nuevos países durante más de 3 años. Proporcionamos un entorno seguro para alcanzar los objetivos mundiales de movilidad. Desarrollamos programas de reubicación únicos para la solicitud individual del cliente. El enfoque individual y la transparencia de la cooperación son nuestro credo.

Cada país/región cuenta con un equipo de expertos profesionales en bienes raíces, abogados, financieros, banqueros y notarios.

Hemos unido en una infraestructura global para ayudar a las personas a pasar cómodamente por el proceso de reubicación a diferentes países, y los negocios para expandir la geografía de su influencia y entrar en nuevos mercados.

Ofrecemos la selección de bienes raíces para pedido individual: venta, arrendamiento.

Valoración de la propiedad, apoyo legal y de migración.

Organización de la construcción bajo el orden: consulta preliminar sobre las reglas para realizar transacciones inmobiliarias y recomendaciones para elegir un terreno para la construcción, búsqueda de un terreno, soporte para la compra y venta / arrendamiento a largo plazo de un terreno, con fines de construcción, superficies, organización de servicios para diseñar documentos de proyecto y permisos de construcción, conexión del objeto a comunicaciones, encargo, diseño de paisajes, servicios de conserjería.

Servicios
  • selección de bienes inmuebles para pedido individual: venta, arrendamiento;
  • Preparación de objetos bajo petición individual del cliente (reconstrucción / equipo técnico);
  • Apoyo a las transacciones inmobiliarias;
  • valoración de la propiedad;
  • análisis del mercado del país de reubicación en nombre del cliente, investigación de marketing, certificado de cultura y tradiciones de las personas;
  • organización de la construcción / reconstrucción bajo orden: consulta preliminar sobre las reglas para realizar transacciones inmobiliarias y recomendaciones para elegir un terreno para la construcción, búsqueda de un terreno, soporte para la compra y venta / arrendamiento a largo plazo de un terreno, con fines de construcción, superficies, organización de servicios para diseñar documentos de proyecto y permisos de construcción, conexión del objeto a comunicaciones, encargo, diseño de paisaje, servicios de conserjería.
  • organización de la reubicación de empresas (documentos de viaje, visados, transferencia, alojamiento, representante regional);
  • abrir una empresa, teniendo en cuenta los tipos de actividades, metas, estrategia de desarrollo empresarial, análisis de optimización fiscal;
  • Apoyo a la migración, apoyo a programas de residencia para inversiones en más de 20 países;
  • c) Documentos de permiso para realizar actividades comerciales;
  • cuenta bancaria;
  • registro en las autoridades tributarias y aduaneras;
  • seguro médico;
  • licencia de conducir;
  • adaptación del equipo en el país de reubicación;
  • comercialización, promoción, creación de redes;
  • (contable + abogado + banquero);
  • ejecución de proyectos en el país de reubicación;
  • atracción de las inversiones;
  • AstroCartoGraphy es una técnica astrológica revolucionaria que muestra los mejores puntos del mundo, en relación con la carta natal individual de una persona, para la mayor revelación posible de potencial y propósito en todas las áreas de su vida.

Cada uno de nosotros tiene nuestra propia geografía personal, lugares que están literalmente sintonizados con nuestra frecuencia. Esta es una de las herramientas disponibles de autoconocimiento, que ayudará a una persona a revelarse completamente sólo en un cierto punto de la Tierra.

El departamento de astrólogos profesionales calculará un mapa astrológico personal para usted y determinará la mejor ubicación para la vida, carrera y negocio. Destacará los detalles invisibles de eventos, intenciones ocultas y planes de otras personas en relación con usted, recomendar formas potencialmente exitosas para implementar tareas de la vida, basadas en su horóscopo personal. Más de 5.000 clientes son consultados regularmente antes de tomar importantes decisiones empresariales y personales.

¡Asegúrate de elegir un lugar para una nueva vida en la etapa de presentación! Con nosotros, la reubicación es mucho más fácil.

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El único programa Caribe CBI con acceso a visas de inversionista de Tratado E-2 a los Estados Unidos. Granada ofrece una poderosa combinación de movilidad global, acceso al mercado estadounidense y estilo de vida caribeño. Cada compromiso comienza con una conversación confidencial y libre de obligaciones. Comparte tus objetivos y describiremos cómo Podemos ayudarle y su familia a alcanzar sus objetivos de movilidad global. Qué esperar Una conver
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Nacionalidad en San Cristóbal y Nieves
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La ciudadanía más antigua y estable del mundo por programa de inversión, operando desde 1984. Saint Kitts y Nevis ofrece un camino de confianza a la segunda ciudadanía con acceso libre de visados a 157 países más.
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Plazo de obtención: de 3 meses
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Antigua y Barbuda El programa CBI ofrece una de las vías más amigables del Caribe para la segunda ciudadanía, con precios competitivos para familias más grandes y acceso libre de visados a 151 países más. Estabilished in 2013, the program is fully government-autorized and internationally recognazed.
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Irina Pascari
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Kira Razumovskaa
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