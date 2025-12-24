  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Sabadell
  4. Piso en edificio nuevo Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell

Piso en edificio nuevo Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell

Sabadell, Španjolska
de
$380,224
;
15
ID: 33366
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Vallés Occidental
  • Ciudad
    Sabadell

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo

La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distancia de supermercados, tiendas locales, parques y la estación de tren. Proporciona un rápido acceso a Barcelona a través de transporte público o autopista.

El apartamento en venta en Barcelona está situado en Sabadell, a 250 m de la estación de tren Sabadell Centre, a 2,4 km de la zona comercial y centro comercial Eix Macià, a 2,5 km del Parc de Catalunya.

El proyecto incluye 52 apartamentos, aparcamiento subterráneo y trasteros, y está construido para cumplir con altos estándares de eficiencia energética. El complejo ofrece un jardín comunitario, piscina con valla de seguridad y garaje cubierto con preinstalación para la carga de vehículos eléctricos.

Cada apartamento está equipado con cocina americana con electrodomésticos integrados, sistema de calefacción y refrigeración aerotérmico mediante distribución de aire por conductos, cuartos de baño en suite con ducha o bañera, terrazas o balcones privados, espacio de lavandería diseñado para alojar lavadora/secadora y unidad de sistema aerotérmico, sistema de alarma inteligente opcional con acceso remoto.


BCN-00022

Localización en el mapa

Sabadell, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

