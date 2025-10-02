  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Sabadell

Obra nueva en venta en Sabadell

apartamentos
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Mostrar todo Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$297,729
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Mostrar todo Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Edificio de apartamentos Elegantes Apartamentos en un Complejo Residencial en Sabadell
Sabadell, Španjolska
de
$448,938
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos en Sabadell Barcelona con Piscina y Parking en un Entorno Urbano Tranquilo La zona de Covadonga es conocida por su tranquilo entorno urbano a la vez que ofrece proximidad a todos los servicios diarios, colegios, transporte y zonas verdes. El proyecto se encuentra a poca distanci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir