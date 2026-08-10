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Villas del mar en venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
13
Gerona
152
Lloret de Mar
37
Blanes
33
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9 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON DOBLE PARCELA Y PRECIOSAS VISTAS AL MAR Y LA MONTAÑA EN LLORET DE MAR  …
$694,566
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Villa 3 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
MARAVILLOSA CASA EN UN ESPACIO ÚNICO DE TOSSA DE MAR, CON BONITAS VISTAS AL MAR Y LA BAHÍA  …
$953,262
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Villa 7 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE ESTILO MEDITERRÁNEO, CON VISTAS PANORÁMICAS AL MAR  Esta fabulosa casa c…
$1,03M
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Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
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Villa 5 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 877 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LLORET DE MAR  Esta …
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO EN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en …
$1,93M
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Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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