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Villas en venta en Sitges, Španjolska

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7 propiedades total found
Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 910 m²
$8,63M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 267 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de la ciudad de Mongavin de Sitges en la Costa Gar…
$987,624
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 328 m²
Información clave:Una oferta rara, sólo para clientes premium. Venta no pública. Urbanizació…
$3,47M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Quint Mar ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$1,50M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Montgavin ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$952,767
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 308 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Quint Mar ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$987,624
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