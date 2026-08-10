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Villas en venta en Tarragona, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa en Tarragona, Španjolska
Villa
Tarragona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villa exclusiva en venta en Els Boscos, TarragonaMagnífica villa de tres plantas en venta, s…
$876,869
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Villa en el Perello, Španjolska
Villa
el Perello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
En 100 metros de la playa en el Perello, Terragona , en la Costa Dorada, zona muy tranquila …
$705,088
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Villa en Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 416 m²
Villa en primera línea del mar en la ciudad de Ospitalet de Infant en la Costa Dorada. Casa …
$1,86M
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Villa en Cambrils, Španjolska
Villa
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Bienvenido a tu nueva casa en Cambrils, Tarragona. Esta acogedora casa de 310 metros cuadrad…
$755,242
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