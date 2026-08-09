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Villas en venta en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska

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Platja dAro
18
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22 propiedades total found
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con vistas panorámicas al mar y a las montañas, en la prestigiosa urbanización Mas Nou…
$1,13M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 385 m²
Número de plantas 2
En venta Chalet con esplendidas vistas al mar con características interiores rusticas. Se ub…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Una perla rodeada de naturaleza, donde el lujo se combina con absoluta tranquilidad.Situado …
$1,52M
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Villa en Castell dAro, Španjolska
Villa
Castell dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 900 m²
Mansión de lujo cerca de las playas de Sa Conca y San Pablo - S'Agaro, Costa Brava Una finca…
$11,62M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Casa rural tradicional a 5 minutos de Playa de Aro. Si quieres vivir en una casa tradiciona…
$2,61M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 754 m²
Casa moderna en una ubicación única en la prestigiosa ciudad de Playa de aro en la Costa Bra…
$12,20M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 717 m²
Casa en estilo clásico con vistas panorámicas al mar en la urbanización de Playa de Aro - Ma…
$3,43M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa estiliosa con jardín privado, piscina y amplias terrazas. La ubicación es en una zona …
$2,06M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Dos nuevos tenedores de estilo moderno en la ciudad de Sagaro en la Costa Brava. La distanci…
$2,21M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 726 m²
Villa en primera línea del mar con vistas a la playa de Sa Conca en la urbanización elite de…
Precio en demanda
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Villa en Castell dAro, Španjolska
Villa
Castell dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 900 m²
Mansión de lujo cerca de las playas de Sa Conca y San Pablo - S'Agaro, Costa BravaUna finca …
$11,57M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 326 m²
Villa de lujo construida en un estilo moderno con materiales de acabado de calidad. Situado …
$1,57M
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Villa 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Hermosa casa en una zona respetable de la pequeña y acogedora ciudad de S'Agaro . La casa…
$1,67M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Magnífica villa en venta en la Costa Brava, situada en una prestigiosa zona residencial cerc…
$3,49M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Esta casa independiente de dos plantas con jardín y piscina y una excelente orientación al s…
$580,956
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 511 m²
Masia en la zona de Playa de Aro en la Costa Brava. La casa fue construida en 1972. Situado …
$2,21M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
Villa moderna en la urbanización de Mas Nou en Playa de Aro. La distancia al mar es de unos …
$1,37M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada en Sagaro con una hermosa zona de recreación pública con piscina y césped para …
$671,585
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Hermosa villa en Sagaro 500 metros de la playa en una zona tranquila y privada. La zona de l…
$1,45M
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Parámetros de las propiedades en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska

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