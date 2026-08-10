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Villas en la montaña en venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
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Lloret de Mar
37
Blanes
33
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4 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 364 m²
Número de plantas 2
Villa en Premià de Dalt, Cerca de la Costa y de Parques Naturales La zona de Premià de Dalt …
$2,58M
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Villa 8 habitaciones en Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Sant Andreu de Llavaneres, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 675 m²
Elegante Villa en Sant Andreu de Llavaneres Cerca de la Naturaleza y el Mar Aproximadamente …
$4,66M
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Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
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Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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