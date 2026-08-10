Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Cataluña
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Cataluña, Španjolska

;
Barcelona
71
Tienda Borrar
Eliminar
79 propiedades total found
Tienda 854 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 854 m²
Barcelona, Španjolska
Área 854 m²
Espacio comercial de tres pisos con arrendatarios fiables en venta en el distrito de negocio…
$1,13M
Dejar una solicitud
Tienda 148 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 148 m²
Barcelona, Španjolska
Área 148 m²
Se venden locales comerciales en Barcelona. medio ambiente: Zona comercial activa; In…
$364,581
Dejar una solicitud
Tienda 328 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 328 m²
Barcelona, Španjolska
Área 328 m²
Local comercial en venta cerca de la calle con el tráfico más alto de Barcelona - la famosa …
$2,64M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Tienda 275 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 275 m²
Barcelona, Španjolska
Área 275 m²
Local comercial en venta en Barcelona.Environment: La propiedad se encuentra en el municipio…
$457,173
Dejar una solicitud
Tienda 5 182 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 5 182 m²
Barcelona, Španjolska
Área 5 182 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en los suburbios de Barcelona.Environ…
$6,94M
Dejar una solicitud
Tienda 85 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 85 m²
Barcelona, Španjolska
Área 85 m²
Locales comerciales están en venta cerca de la calle con la más alta pasibilidad en Barcelon…
$1,22M
Dejar una solicitud
Tienda 270 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 270 m²
Barcelona, Španjolska
Área 270 m²
Local comercial en venta con arrendatarios fiables en el distrito central de negocios del Ei…
$868,050
Dejar una solicitud
Tienda 200 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona. Environment:Zona …
$692,125
Dejar una solicitud
Tienda 65 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 65 m²
Barcelona, Španjolska
Área 65 m²
En venta local comercial con inquilino en una prestigiosa zona de Barcelona.Environment:Aven…
$370,368
Dejar una solicitud
Tienda 79 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 79 m²
Barcelona, Španjolska
Área 79 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:University S…
$312,498
Dejar una solicitud
Tienda 160 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 160 m²
Barcelona, Španjolska
Área 160 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una privilegiada zona central de Barcelona.Envi…
$532,404
Dejar una solicitud
Tienda 1 774 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 774 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 774 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en Barcelona. Environment:zona residencial del di…
$6,83M
Dejar una solicitud
Tienda 573 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 573 m²
Barcelona, Španjolska
Área 573 m²
Local comercial con un arrendatario confiable en Barcelona para la venta.Environment:una zon…
$1,10M
Dejar una solicitud
Tienda 1 016 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 016 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 016 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$5,79M
Dejar una solicitud
Tienda 1 971 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 971 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 971 m²
Venta de locales comerciales en Santa Perpetua de Mogoda, a solo 20 kilómetros de Barcelona.…
$4,35M
Dejar una solicitud
Tienda 35 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 35 m²
Barcelona, Španjolska
Área 35 m²
Local comercial en venta 190 metros de la famosa La Rambla - la calle con el tráfico más alt…
$225,693
Dejar una solicitud
Tienda 322 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 322 m²
Barcelona, Španjolska
Área 322 m²
En venta local comercial con inquilino en el suburbio más cercano de Barcelona. Environment:…
$483,793
Dejar una solicitud
Tienda 382 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 382 m²
Barcelona, Španjolska
Área 382 m²
Se ofrece un activo exclusivo en venta en una de las zonas más buscadas de Barcelona - Sants…
$1,39M
Dejar una solicitud
Tienda 1 595 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 595 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 595 m²
Local comercial en venta con un arrendatario fiable en la zona central de Barcelona.Environm…
$2,78M
Dejar una solicitud
Tienda 100 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 100 m²
Barcelona, Španjolska
Área 100 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:zona residen…
$416,664
Dejar una solicitud
Tienda 40 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 40 m²
Barcelona, Španjolska
Área 40 m²
Local comercial en una zona privilegiada de la ciudad.Environment:la estación principal de l…
$844,902
Dejar una solicitud
Tienda 150 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 150 m²
Barcelona, Španjolska
Área 150 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$1,10M
Dejar una solicitud
Tienda 200 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Una premisa con un inquilino confiable en Barcelona está a la venta.Alrededores:una zona ani…
$434,025
Dejar una solicitud
Tienda 173 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 173 m²
Barcelona, Španjolska
Área 173 m²
Local comercial en venta con un arrendatario confiable en una zona residencial de Barcelona.…
$1,09M
Dejar una solicitud
Tienda 1 304 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 304 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 304 m²
Local comercial en venta en una zona residencial de Barcelona.Environment:desarrollo residen…
$1,42M
Dejar una solicitud
Tienda 460 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 460 m²
Barcelona, Španjolska
Área 460 m²
Venta de locales comerciales en Santa Perpetua de Mogoda, a solo 20 kilómetros de Barcelona.…
$868,050
Dejar una solicitud
Tienda 140 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 140 m²
Barcelona, Španjolska
Área 140 m²
Local comercial con un arrendatario confiable en una zona respetable de Barcelona están a la…
$1,27M
Dejar una solicitud
Tienda 680 m² en Sant Marti dAlbars, Španjolska
Tienda 680 m²
Sant Marti dAlbars, Španjolska
Área 680 m²
Local comercial con inquilino en una zona residencial de Barcelona están a la venta.Alrededo…
$1,04M
Dejar una solicitud
Tienda 575 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 575 m²
Barcelona, Španjolska
Área 575 m²
Espacio comercial con inquilino en Barcelona para venta urgente.Alrededores:El estadio más g…
$1,22M
Dejar una solicitud
Tienda 561 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 561 m²
Barcelona, Španjolska
Área 561 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Barcelona.…
$925,920
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Cataluña

bienes raíces comerciales
restaurantes
hoteles
oficinas
Realting.com
Ir