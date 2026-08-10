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Oficinas en Venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
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10 propiedades total found
Oficina 990 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 990 m²
Barcelona, Španjolska
Área 990 m²
En venta local comercial con inquilino en una privilegiada zona central de Barcelona.Environ…
$2,78M
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Oficina 110 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 110 m²
Barcelona, Španjolska
Área 110 m²
En venta local comercial con inquilino en una zona residencial de Barcelona. Environment:zon…
$549,765
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Oficina 45 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 45 m²
Barcelona, Španjolska
Área 45 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una prestigiosa zona de Barcelona.Environment:z…
$243,054
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TekceTekce
Oficina 256 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 256 m²
Barcelona, Španjolska
Área 256 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona. Environment:distrito de perfil mixto: d…
$439,812
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Oficina 91 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 91 m²
Barcelona, Španjolska
Área 91 m²
Comercial con inquilino en una zona moderna de Barcelona.Environment:Hospital universitario …
$260,415
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Oficina 130 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
Local comercial en venta en una zona central privilegiada con un alto nivel de tráfico peato…
$577,542
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Oficina 800 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 800 m²
Barcelona, Španjolska
Área 800 m²
Oficina en venta en la zona moderna de Barcelona.Environment:hospital universitario y una im…
$1,74M
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Oficina 697 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 697 m²
Barcelona, Španjolska
Área 697 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en el centro de Barcelona.Environment…
$2,75M
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Oficina 1 889 m² en Barcelona, Španjolska
Oficina 1 889 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 889 m²
Local comercial en una zona privilegiada de la ciudad.Alrededores:el estadio más grande de E…
$6,13M
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Commercial premises, banc Sabadell en Barcelona, Španjolska
Commercial premises, banc Sabadell
Barcelona, Španjolska
Área 561 m²
Commercial premises with a tenant - one of the most important Spanish bancs Sabadell, the fi…
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