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Apartamentos con piscina en venta en Andalucía, Španjolska

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Dos Hermanas
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Apartamento 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1
Fantástico apartamento de lujo con vistas al mar, gran terraza y piscina comunitaria situado…
$582,947
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Moderno apartamento en planta baja con impresionantes vistas al mar, piscina comunitaria y z…
$347,624
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con impresionantes vistas al mar y piscina privada ubicado dentro de un r…
$1,70M
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Apartamento 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 1
Apartamento fabuloso con amplias terrazas privadas, acceso a un spa e instalaciones deportiv…
$749,404
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 4
Brillante apartamento elevado en la planta baja de la ciudad, con cocina totalmente equipada…
$814,074
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/3
Apartamento en planta baja de alta gama con gran terraza jardín y una hermosa vista al mar u…
$836,168
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/3
Maravilloso apartamento con terraza cerca de la playa en un exclusivo residencial que ofrece…
$521,378
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 1/3
Amplio apartamento familiar en planta intermedia de un complejo de lujo con piscina comunita…
$540,926
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Apartamento 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Apartamento elegante frente al mar con vistas al mar, ubicado dentro de un resort de golf co…
$405,260
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Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 4
Encantador apartamento en la playa de la ciudad en la planta baja con cocina totalmente equi…
$554,070
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1
Brillante apartamento moderno en la planta media con piscina y servicios de bienestar, rodea…
$688,110
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Ático Ático 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 3
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, gran terraza en la azotea, piscina comunitar…
$687,295
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 1
Moderno apartamento de lujo en planta media con amplia terraza, piscina privada e impresiona…
$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/4
Cómodo apartamento en la playa de la planta media con cocina totalmente equipada, piscina y …
$550,664
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Lujoso y atractivo ático en un moderno complejo residencial con diversas instalaciones y pre…
$1,61M
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Apartamento 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Piso 1/3
Espaciosa casa dúplex de alta gama en planta baja con terraza, amplio jardín, piscina privad…
$1,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4
Exclusivo ático de alta gama con amplias terrazas, gimnasio, spa e impresionantes vistas al …
$2,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 3/7
Un enorme apartamento de planta media con amplia terraza y vistas panorámicas al mar, en un …
$616,854
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/3
Apartamento de lujo atractivo en la planta media con vistas al mar y a la montaña y piscina,…
$820,176
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4
Maravilloso apartamento en la ciudad con encantadoras vistas al mar y piscina infinita en el…
$476,882
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con una gran terraza en la azotea, piscina privada y impresionantes vist…
$2,05M
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Número de plantas 2
Elegante apartamento en planta baja con terraza privada, hermoso jardín y gimnasio premium, …
$541,977
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Apartamento 3 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 1
Encantador apartamento en la planta baja con piscina, jardín exuberante y acceso a una zona …
$402,268
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 4/4
Impresionante ático dúplex en la playa con cocina totalmente equipada, terraza privada en la…
$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/2
Apartamento elegante con terraza privada, piscina de estilo resort y elegantes interiores si…
$455,491
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Apartamento 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/4
Precioso apartamento moderno en la planta media con icónicas vistas al mar, terraza, piscina…
$466,329
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático exclusivo de nueva construcción con vistas panorámicas de la ciudad y una luminosa ter…
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 5
Apartamento lujoso en la planta baja con terraza privada, spa de bienestar y gimnasio totalm…
$520,121
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