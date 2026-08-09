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Apartamentos en venta en Granada, Španjolska

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Almuñécar
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14 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Monachil, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Monachil, Španjolska
Dormitorios 1
Área 66 m²
$407,260
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Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
$489,300
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Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
$385,615
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monachil, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
$458,227
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Apartamento 2 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 2
Área 99 m²
$368,140
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Apartamento 2 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Monachil, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
$460,460
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$411,160
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Apartamento 4 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monachil, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 4/5
Lujoso apartamento ubicado en Sierra Nevada, con sauna compartida e impresionantes vistas a …
$459,678
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Velez de Benaudalla, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez de Benaudalla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 382 m²
Molino antiguo en venta para hotel rural en Veléz de Benaudalla (Costa Tropical). Molino en …
$348,787
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Apartamento 3 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$401,868
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$307,610
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Apartamento 4 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monachil, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN SIERRA NEVADA Residencial de obra nueva consta de 20 estudios …
$464,317
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$342,434
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Apartamento 3 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Monachil, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN SIERRA NEVADA Residencial de obra nueva consta de 20 estudios …
$313,414
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Tipos de propiedades en Granada

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Granada, Španjolska

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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