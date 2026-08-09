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Apartamentos en venta en Torrox, Španjolska

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2 habitaciones
15
3 habitaciones
15
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34 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 115 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$580,475
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Apartamento 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$486,145
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Apartamento 4 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 147 m²
Este es un complejo exclusivo de 12 casas adosadas situadas en Torrox Costa, a pocos metros …
$498,620
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$415,959
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 91 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$354,139
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Apartamento 2 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 195 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$579,005
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 175 m2 constru…
$739,472
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Apartamento 3 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$496,976
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 116 m2 constru…
$761,738
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
El moderno complejo residencial situado en El Morca, Torrox Costa, ofrece 112 apartamentos d…
$421,867
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$381,402
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 3
Área 272 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$716,475
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
ático de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 3 baños · 198 m2 construidos. …
$692,294
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Apartamento 4 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$485,935
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$495,112
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Apartamento 4 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 146 m²
Situado en el encantador pueblo de Torrox, esta exclusiva colección de 7 casas adosadas ofre…
$530,403
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Dúplex de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 184 m2 construidos.…
$510,805
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 3
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$400,521
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Luminosos Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Torrox Costa Torrox Málaga goz…
$344,055
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Apartamento 2 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 2
Área 170 m²
Se trata de un exclusivo complejo de 58 apartamentos y áticos de la Costa del Sol, ubicado e…
$795,579
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Apartamento 2 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 140 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$383,285
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Luminosos Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Torrox Costa Torrox Málaga goz…
$344,055
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 3 baños · 180 m2 constru…
$665,525
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en San Roque. 3 dormitorios · 2 baños · 175 m2 constru…
$540,384
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Apartamento 3 habitaciones en Torrox, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Apartamentos modernos a pocos pasos de la playa en Los Llanos, Torrox Los Llanos es una codi…
$372,820
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Apartamento 2 habitaciones en Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Castillo Bajo Conejito, Španjolska
Dormitorios 2
Área 195 m²
Este exclusivo complejo residencial de la Costa del Sol ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dorm…
$586,691
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Apartamento 4 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Lujosos apartamentos de obra nueva en Torrox Costa - La mejor vida mediterránea Viviendas m…
$408,599
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Lujosos apartamentos de obra nueva en Torrox Costa - La mejor vida mediterránea Viviendas m…
$265,822
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Apartamento 3 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Lujosos apartamentos de obra nueva en Torrox Costa - La mejor vida mediterránea Viviendas m…
$359,846
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Apartamento 2 habitaciones en Los Llanos, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Llanos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Lujosos apartamentos de obra nueva en Torrox Costa - La mejor vida mediterránea Viviendas m…
$311,093
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