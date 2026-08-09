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Apartamentos en venta en Velez Malaga, Španjolska

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áticos
3
1 habitación
6
2 habitaciones
19
3 habitaciones
15
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40 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 5
Ático excepcional con una terraza generosa, acceso a la piscina y hermosos jardines situados…
$302,768
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Apartamento 3 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torre del Mar, este complejo residencial ofrece una sele…
$828,245
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Apartamento 2 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torre del Mar, este complejo residencial ofrece una sele…
$592,186
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torre del Mar, este complejo residencial ofrece una sele…
$410,101
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Dormitorios 3
Área 89 m²
Situado en el encantador pueblo de Veles Malaga, este complejo residencial ofrece una selecc…
$297,790
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$482,426
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Apartamento 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Dormitorios 2
Área 92 m²
Este moderno complejo residencial ofrece un nuevo concepto de vida en Veles Málaga, diseñado…
$297,790
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 2
Gran apartamento en la planta media con piscina común, terraza y vistas al mar cerca de la p…
$380,003
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Dormitorios 3
Área 176 m²
En la exclusiva zona de El Limonar en Veles Málaga se construye un nuevo complejo residencia…
$465,942
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Apartamento 2 habitaciones en Almayate Bajo, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Almayate Bajo, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento planta baja de 2 dormitorios en venta en Almayate. 2 cama · 1 baño · 60 m2 const…
$409,554
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$561,262
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2
Apartamento increíble con terraza privada, acceso a una piscina y un parque infantil situado…
$336,797
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 2/3
Magnífico apartamento con terraza privada, acceso a piscina y zona de juegos infantil, ubica…
$339,813
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Apartamento 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$331,815
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Apartamento 3 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torre del Mar, este complejo residencial ofrece una sele…
$556,049
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Apartamento 2 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situado en el encantador pueblo de Veles Malaga, este complejo residencial ofrece una varied…
$312,796
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Apartamento 4 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
El nuevo complejo residencial está ubicado en Torre del Mar, a solo 800 metros de la playa. …
$349,631
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Lujo en Torre del Mar, Vélez-Málaga con Mucha Luz Natural Los apartamentos e…
$503,254
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Lujo en Torre del Mar, Vélez-Málaga con Mucha Luz Natural Los apartamentos e…
$497,483
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Apartamento 2 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 96 m²
Este exclusivo complejo residencial en Torre del Mar es el lugar perfecto que buscabas. Cons…
$314,686
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/4
Apartamentos en Vélez-Málaga a un Paso de la Playa Situada en la parte sur de la Costa del S…
$421,938
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 2
Impresionante apartamento con terraza cubierta, piscina e instalaciones familiares, perfecta…
$291,173
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Apartamento 1 habitacion en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Área 52 m²
Situado en la encantadora ciudad de Torre del Mar, este complejo residencial ofrece una sele…
$306,002
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Apartamento 4 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$625,977
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Apartamento 2 habitaciones en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 82 m²
Situado en el encantador pueblo de Veles Malaga, este complejo residencial ofrece una varied…
$302,043
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Ático Ático 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$597,738
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Apartamento 2 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Dormitorios 2
Área 128 m²
Situado en el encantador pueblo de Veles Malaga, este complejo residencial ofrece una selecc…
$377,980
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Apartamento 1 habitacion en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Velez Malaga, Španjolska
Dormitorios 1
Situado en el encantador pueblo de Veles Malaga, este complejo residencial ofrece una selecc…
$312,764
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Apartamento 1 habitacion en Torre del Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Torre del Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Área 76 m²
Este exclusivo complejo residencial en Torre del Mar es el lugar perfecto que buscabas. Cons…
$320,702
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Apartamento 3 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Elegantes apartamentos con terrazas cerca de la playa en Vélez-Málaga Torre del Mar es una d…
$421,240
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