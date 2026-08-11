Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Roque
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en San Roque, Španjolska

;
áticos
9
2 habitaciones
19
3 habitaciones
29
4 habitaciones
6
Apartamento Borrar
Eliminar
55 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$819,724
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a nuestra exclusiva comunidad de apartamentos y áticos de lujo en el corazón de S…
$1,39M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$599,078
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700,418
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$1,09M
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987,799
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$637,814
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$507,633
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447,610
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545,549
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Guadiaro, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guadiaro, Španjolska
Dormitorios 2
Área 77 m²
Descripción del objeto: Encantadora casa tradicional con gran potencial en Guadiaro, a poca …
$241,476
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,12M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$455,305
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$501,479
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$550,690
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,53M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1
Exquisito apartamento en planta media en un prestigioso campo de golf con terraza, piscina c…
$515,043
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$871,323
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$983,276
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Un proyecto residencial exclusivo con nuevos apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios con…
$768,140
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$780,794
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$396,069
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ALCAIDESA El Residencial de Obra Nueva integra perfectamente l…
$764,963
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Los apartamentos se ubican en Sotogrande, la urbanización privada con más prestigio de Españ…
$690,672
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a este exclusivo proyecto residencial que ofrece nuevos apartamentos y áticos con…
$742,908
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este es el último proyecto de una serie de desarrollos distintivos y urbanizaciones inmobili…
$2,55M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN SAN ROQUE CLUB, CADIZ Obra Nueva un exclusivo proyect…
$533,965
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Hermoso y espacioso apartamento de alta calidad, ubicado en PRIMERA LÍNEA DE GOLF del presti…
$463,156
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este encantador apartamento de tres habitaciones en planta baja, ubicado en un comp…
$371,454
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir