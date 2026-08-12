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Bungalow en la montaña en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
527
La Marina Baja
71
Orihuela
67
La Marina Alta
24
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5 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Este resort se encuentra en la Urbanización Entrenaranjos, en el término municipal de Orihue…
$230,399
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Nuevo complejo en Finestrat, compuesta de solo 20 propiedades de lujo, todas con piscina pri…
$355,180
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Entrenaranjos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Este resort se encuentra en la Urbanización Entrenaranjos, en el término municipal deOrihuel…
$236,858
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Residencial está situado a 800 metros de la playa, en Guardamar del Segura. Cercano a las pi…
$426,345
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Bungalow Bungalow en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow
Torrevieja, Španjolska
Área 179 m²
Los lujosos apartamentos de 2 dormitorios en Torrevieja, Costa Blanca, ofrecen una combinaci…
$301,509
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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