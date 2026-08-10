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Bungalow en venta en Villajoyosa, Španjolska

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17 propiedades total found
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 127 m²
Situado en la encantadora ciudad de La Vila Joyosa, este exclusivo complejo residencial ofre…
$757,719
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
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Área 89 m²
Situado en la encantadora ciudad de La Vila Joyosa, este exclusivo complejo residencial ofre…
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 108 m²
Situado en el encantador pueblo de Villajoyosa, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$401,925
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 55 m²
Situado en el encantador pueblo de Villajoyosa, este exclusivo complejo residencial ofrece u…
$332,231
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 93 m²
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$375,388
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
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$393,770
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 140 m²
Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$540,191
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$545,220
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado entre Villajoyosa, Finestrat y Benidorm, este nuevo proyecto residencial ofrece la c…
$435,591
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
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Villajoyosa, Španjolska
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Este exclusivo complejo de la Costa Blanca se encuentra en una ubicación privilegiada, a men…
$459,094
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 320 m²
Descubra la esencia de la exclusividad y la comodidad en la costa mediterránea en el exclusi…
$576,675
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Doce exclusivas viviendas en primera línea del mar en Villajoyosa Un diseño único con altas …
$995,882
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CON ESPECTACULARES VISTAS AL MAR EN VILLAJOYOSA VIVE JUNTO AL M…
$614,755
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