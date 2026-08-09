Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Obidos
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Obidos, Portugal

;
Villa Borrar
Eliminar
38 propiedades total found
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
LDV InvestLDV Invest
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$809,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,26M
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$993,305
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$687,760
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa de 3 dormitorios, 138 metros cuadrados.m (área total) ubicada en una parcela de 1013 m…
$416,124
Dejar una solicitud
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$433,462
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$992,159
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,03M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 116 m²
Villa 5 minutos de Caldas y Óbidos se encuentra en una parcela de 291 m2.Villa de dos planta…
$416,124
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Experimente la vida costera de lujo en esta villa de 3 dormitorios en West Cliffs Ocean y Go…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$806,282
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Experiencia refinada vida costera en esta villa de 2 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf…
$799,211
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Descubra la sofisticada vida costera en esta villa de 4 dormitorios en West Cliffs Ocean y G…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 296 m²
Experimente un lujo excepcional en esta villa de 5 dormitorios en West Cliffs Ocean y Golf R…
$3,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir