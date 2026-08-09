Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagoa
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Lagoa, Portugal

;
Lagoa e Carvoeiro
27
Carvoeiro
25
Estombar e Parchal
4
Estombar
3
Villa Borrar
Eliminar
37 propiedades total found
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$498,185
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Nueva villa con 2 dormitorios, superficie total de 109 metros cuadrados, aparcamiento, jardí…
$450,801
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Este exclusivo complejo residencial de pequeña escala está situado en el popular Carvoeiro, …
$550,934
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
LDV InvestLDV Invest
Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$554,832
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 297 m²
Una obra maestra de lujo moderno con vistas impresionantesDisfrute en el epítome de la sofis…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Villa en planta baja a 5 minutos del centro del pueblo de Carvoeiro y sus playas, con excele…
$1,58M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado a dos minutos de las impresionantes playas de Carvoeiro, este exclusivo condominio p…
$498,185
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 102 m²
Ubicado en la encantadora ciudad costera de Carveiro, esta hermosa propiedad tiene un encant…
$1,41M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este complejo de 5 estrellas en el Algarve está cerca de los hermosos pueblos de Carvoeiro y…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Esta villa de cuatro dormitorios en venta en Carvoeiro se encuentra a 5 minutos en coche de …
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Villa con 4 dormitorios, 5820m2 de terreno, ubicada a poca distancia del centro del pueblo d…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Villa 5 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 297 m²
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa en Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Villa con 2 dormitorios en condominio de élite, Algarve. Villa con 2 dormitorios en un compl…
$668,099
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Excelente oportunidad de inversión en una ubicación privilegiada. Villa de un piso muy amp…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 150 m²
Villa en planta baja recientemente reformada, en medio de los viñedos, que le ofrecerá una p…
$1,85M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Gran oportunidad en una ubicación privilegiada. Villa de estilo contemporáneo con vistas al …
$1,90M
Dejar una solicitud
Villa en Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Villa con 2 dormitorios en condominio de élite, Algarve. Villa con 2 dormitorios en un compl…
$668,099
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa tradicional en el centro de Carvoeiro. La villa consta de una sola planta con salón c…
$845,315
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 327 m²
Lujosa villa de arquitectura moderna construida en 2022 en una zona residencial en Carvoeiro…
$2,75M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 150 m²
Villa en planta baja recientemente reformada, en medio de los viñedos, que le ofrecerá una p…
$1,35M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Villa de estilo contemporáneo, recientemente construida con los más altos estándares, con la…
$1,80M
Dejar una solicitud
Villa en Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Villa de 2 dormitorios en un complejo de 5 estrellas en Carvoeiro, Algarve. El complejo es f…
$668,099
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 200 m²
Excelente villa moderna de estilo contemporáneo que consta de 3 plantas, sótano, planta baja…
$2,39M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Villa en planta baja en renovación entre Lagoa y Carvoeiro con fácil acceso a las playas, co…
$1,90M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Villa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 553 m²
Número de plantas 1
Esta villa T2 situada en Silves es una impresionante mezcla que combina el confort moderno c…
$509,974
Dejar una solicitud
Villa en Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
En Lagoa, uno de los principales centros de cultura y exportación de naranjas en Europa, con…
$668,099
Dejar una solicitud
Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Nueva villa, ubicada en Estômbar, a poca distancia de Ferragudo y Lagoa, en una zona residen…
$560,021
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 216 m²
Gran villa privilegiada, con ubicación en el corazón de Carvoeiro. A poca distancia de las…
$1,85M
Dejar una solicitud
Villa en Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
VILLA DE LUJO CON VISTAS AL MAR! Lujosa villa independiente de 3 dormitorios ubicada en un…
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa en Parchal, Portugal
Villa
Parchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Fantástica villa situada en Bela Vista Parchal. Compuesto por tres dormitorios con armario…
$623,420
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Lagoa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir