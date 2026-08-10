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Villas en venta en Estombar e Parchal, Portugal

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Estombar
3
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4 propiedades total found
Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Área 170 m²
En Portugal, en el Algarve, en la zona de Lagoa, cerca del campo de golf Gramacho y las herm…
$554,804
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Villa en Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Nueva villa, ubicada en Estômbar, a poca distancia de Ferragudo y Lagoa, en una zona residen…
$560,021
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Villa en Parchal, Portugal
Villa
Parchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Fantástica villa situada en Bela Vista Parchal. Compuesto por tres dormitorios con armario…
$623,420
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Villa 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 553 m²
Número de plantas 1
Esta villa T2 situada en Silves es una impresionante mezcla que combina el confort moderno c…
$509,974
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Parámetros de las propiedades en Estombar e Parchal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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