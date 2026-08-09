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Villas en venta en Portimao, Portugal

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Mexilhoeira Grande
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23 propiedades total found
Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Descubra esta magnífica villa de tres pisos situada en la prestigiosa zona residencial de Va…
$984,648
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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 218 m²
Experiencia refinada Algarve viviendo en esta sofisticada villa de 4 dormitorios en suite, p…
$1,15M
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Villa en Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Esta encantadora villa de lujo está disponible para alquiler anual & , está en una excelente…
$1,965
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Villa en Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 575 m²
Esta notable villa de cuatro dormitorios en venta se encuentra en una ubicación privilegiada…
$4,10M
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$931,899
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Esta magnífica villa de siete dormitorios está situada en el encantador pueblo de Mexilhoeir…
$3,16M
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Villa en Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Esta villa de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, enclavada en un …
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$865,542
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$589,222
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$681,146
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Villa en Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$725,848
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$669,971
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$692,322
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$714,673
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$703,497
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$722,757
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$658,795
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$583,658
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$700,501
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Villa 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$658,795
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Parámetros de las propiedades en Portimao, Portugal

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